Preghiera del mattino del 26 Dicembre 2022 | “Insegnami ad amare i miei nemici”

Conferenza Episcopale Italiana

...i giovani studenti delle Ambasciatemovimento che ha il suo cuore a Monreale in via Venero n. 30 lo sanno bene. Piante natalizie, orchidea, ceri, posati con delicatezza sussurrando una...... il Libano, il Sahel, lo Yemen, il Myanmar e infine l'Iran sono state menzionate nel messaggio natalizio con lache in queste regioni possa affermarsi la via della pace edialogo. ... Veglia di preghiera per la pace: l'omelia del Card. Zuppi Giovanni Paolo II si è battuto nel corso del suo lungo pontificato, per difendere la famiglia, in ogni sua cellula, promuovendo azioni ...Il Beato Secondo Pollo è stato un presbitero e cappellano militare italiano degli alpini, medaglia d'argento al valor militare.