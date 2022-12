LIVE – Napoli-Verona 57-54 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

PUPIA

Dalla conquista dello scudetto per il, passando per il raggiungimento di un posto in Champions League per Milan, Juventus ed Inter, fino ad arrivare alla salvezza per almeno sei/sette squadre ...La denuncia sui social Sul suo profilo Borrelli condivide la denuncia del cittadino napoletano: "Questa mattina in via Orsini aero in compagnia di mia moglie. Quando abbiamo parcheggiato l'... Napoli, "That's Christmas": il live show a cura di Carlo Morelli Rafa Benitez, ex allenatore di Inter e Napoli, ha parlato ai microfoni di Repubblica: “Il Napoli ha tutto, ma più di Milan e Juventus deve temere se stesso. La pausa di cinquanta ...Un talento inseguito dall'Inter potrebbe finire a sorpresa altrove per colpa del Milan. Tutto dipende però dalla situazione di Bennacer ...