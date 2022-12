Grande Fratello Vip anticipazioni di stasera 26 dicembre 2022 | Sonia Bruganelli sostituita da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge

SuperGuidaTV

Un Natale pieno di tensione nella Casa delVip . Durante i festeggiamenti i vipponi si sono lasciati andare a qualche bicchierino di vino, rendendo la serata caotica e piena di drammi. A catturare l'attenzione dei ...Nuova bestemmia alVip Un video sta scatenando la rete, visto che secondo alcuni utenti uno dei concorrenti del reality avrebbe bestemmiato proprio sotto le festività natalizie. Protagonista dell'... Grande Fratello Vip, la lite tra Luca Onestini e Nikita Pelizon: “A me non frega niente di te… non mi interessi” | Video Mediaset Una presunta battuta di Edoardo Donnamaria ha scaturito la rabbia della schermitrice che decide di sfogarsi con la VIP Wilma ...Un Natale pieno di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante i festeggiamenti i vipponi si sono lasciati andare a qualche bicchierino di vino, rendendo la serata caotica e ...