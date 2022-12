Dopo l' evasione | tre detenuti sono tornati in carcere Al Beccaria arriva il direttore del dip di Giustizia minorile

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ilgenerale del dipartimento di, Giuseppe Cacciapuoti, arriverà verso mezzogiorno all'istitutodi Milano per provare a capire le dinamiche dell'di sette, avvenuta ieri, alle 16.30 del giorno di Natale. Intanto, sull'accaduto stanno già indagando la Procura di Milano e la Procura per minorenni. "Hanno approfittato dei lavori in corso, che durano da svariato tempo per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta". Lo racconta Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria, secondo il quale quello che è successo ieri "non è un bollettino di guerra, bensì un ordinario pomeriggio di Natale presso l’istituto penale per minorenni 'Cesare' di Milano". Sempre lui ...