(Di lunedì 26 dicembre 2022) Nel Natale del 1690 Roma fu presa dallo sgomento. C’erano guerra e carestia alle porte. Il Cristianissimo, il Re di Francia, stava aprendo un nuovo fronte in Italia contro gli impe... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Quella di baciarsi sotto un suo ramoscello, invece, è stata citata per la prima volta danel 1836. Perché a Natale si scambiano regali: L'abitudine di darericevere doni si può far ...... uno di quelli tratti dai Canti di Natale di. Per ... Jerry Calà, Claudio Amendola, Stefania Sandrelli, Karina Huff... Charles Dickens e tutti gli altri. Una storia letteraria della povertà