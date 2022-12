Zelensky | ' Il nostro miracolo di Natale? Restare indomiti davanti agli attacchi russi'

(Di domenica 25 dicembre 2022) Guerra in Ucraina , nessuna speranza all'orizzonte. Gli ucraini creeranno da sé il lorodi, rimanendo, nonostante gliche hanno lasciato milioni di persone ...

Parlando a 10 mesi dall'invasione della Russia, Zelensky ha affermato che "mentre la libertà ha un prezzo elevato, la schiavitù costa ancora di più. Anche nella completa oscurità, ci ritroveremo per restare indomiti davanti agli attacchi russi". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso video trasmesso nella vigilia di Natale ha parlato dei dieci mesi di guerra. Gli ucraini creeranno da sé il loro miracolo di Natale, rimanendo indomiti, nonostante gli attacchi russi che hanno lasciato milioni di persone senza elettricità.