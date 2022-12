Programmi TV di stasera | domenica 25 dicembre 2022 In prima visione su Rai2 «Natale a Castle Hart» | su Italia1 torna «Miracolo nella 34a strada»

Today.it

... musicale del 1954 di Michael Curtiz, con Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney, Vera - Ellen e Dean Jagger, Fiction e Seriein TV Tra i principaliin tv vi ...Matrimonio a Parigi , il film in ondain tv alle 21 su Cine34 : film commedia del 2011 di Claudio Risi, con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Loredana De ... Stasera in tv, 6 film e programmi di sabato 24 dicembre 2022 Il concerto 'Il Volo – Natale a Gerusalemme', trasmesso da Canale 5 il 24 dicembre, è stato il programma più seguito della prima serata, con 3.169.000 spettatori e il 23.6% di share. Al secondo posto ...Stasera in tv tantissimi film e programmi da guardare insieme a tutta la famiglia approfittando della giornata di Festa. Come sempre a Natale l’offerta televisiva è molto variegata e propone programmi ...