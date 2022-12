Premier League in campo nel ‘Boxing Day’ | calendario | programma | orari e tv di tutte le partite

(Di domenica 25 dicembre 2022) Lariparte durante le feste. In Inghilterra, come da tradizione, si gioca negli ultimi giorni dell’anno nel. Il campionato inglese riprende con la 17^ giornata, spalmata in tre giorni, tra 26, 27 e 28 dicembre. Ad aprire le setteche si disputeranno il giorno di Santo Stefano ci sarà il Brentford contro il Tottenham di Antonio Conte. Nel pomeriggio quattroin contemporanea con il Brighton di De Zerbi che tornerà inin trasferta a Southampton e il sorprendente Fulham che sarà impegnato in uno dei tanti derby di Londra contro il Crystal Palace. Alle 18:30 il Liverpool di Klopp farà visita all’Aston Villa e alle 21 il big match di giornata con un altro derby londinese con Arsenal e West Ham che daranno spettacolo ...

TUTTO mercato WEB

È ufficiale il trasferimento in prestito al Wolverhampton, ultimo in classifica in, dell'attaccante brasiliano dell'Atletico Madrid Matheus Cunha. Il 23enne brasiliano era arrivato in Spagna nel 2021 dall'Hertha Berlino per 26 milioni di euro, ma ha poco impressionato ...Da notare, per la statistica, che tutte e sette le squadre che finora avevano vinto 12 incontri nelle prime 14 giornate hanno sempre vinto laa fine anno. Alla ripresa, domani alle 21:00, i ... La Premier League torna in campo otto giorni dopo i Mondiali, Conte non ci sta: "Non sono felice" Tattica, tecnica e allenamenti serratissimi. 12 dei suoi giocatori sono stati al Mondiale e bisognerà verificare come stanno al loro rientro ...L'undici di Antonio Conte sfida una squadra che nell'utlima partita disputata in Premier League è stata capace di battere per 2-1 il City ...