Donna muore sbranata dai suoi due cani | tragedia a Concordia

Positanonews

Laè morta durante il trasporto all'ospedale di Baggiovara.Si tratterebbe di due rottweiler, ma non è chiara la dinamica per cui hanno aggredito la, una pensionata. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale e dei carabinieri. . Dramma al Centro Campania, donna muore mentre fa shopping - Positanonews Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tragedia proprio nel giorno di Natale a Concordia, in provincia di Modena, dove un'anziana di 68 anni, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stata sbranata da due cani di ...