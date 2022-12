Don Marco Pozza | chi è | età | lavoro | chiesa | carcere | libri e social

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ci siamo, è tutto pronto per una nuova puntata di ‘Da noi… a Ruota Libera’, il programma condotto da Francesca Fialdini su Rai 1 a partire dalle 17.20. Anche oggi, nel giorno di Natale, saranno numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche il presbitero Don, conosciamolo meglio! Chi è Donè nato a Thiene il 21 dicembre del 1979. È un presbitero, scrittore e personaggio televisivo italiano. Originario di Calvene, in provincia di Vicenza e diocesi di Padova, è stato ordinato prete il 6 giugno del 2004 dal vescovo di Padova Antonio Mattiazzo. Dopo l’ordinazione, Dondiviene vicario parrocchiale a Padova, nella parrocchia della Sacra Famiglia. Dal 17 settembre 2011 è invece cappellano presso il ...