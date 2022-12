Basilico viola | Quando usarlo e perché

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 25 dicembre 2022) Ilsicuramente è meno noto rispetto al fratello verde, eppure chi lo conosce lo utilizza volentieri per svariati motivi. Il primo è il colore con cui arricchisce i piatti. Ha un sapore delicato che ricorda quello dei chiodi di garofano e delle foglie molto più rugose del classicoverde. Sta benissimo nelle insalate ma anche sui piatti di carne e ci si prepara anche il pesto. Si abbina bene ai condimenti come olio, aglio e aceto. Può essere utilizzato nella frutta e sulla pasta. Si sposa perfettamente con il sapore del pomodoro, ed anche con le melanzane e le verdure in generale. Ha delle interessanti proprietà, continuate a leggere per scoprire quali!, proprietà e benefici Contiene minerali e parecchie vitamine, tra cui la vitamina A, C ed E ma anche K. E ancora ...