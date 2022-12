Sampdoria | Stankovic | “Salvarsi non sarà facile | non molleremo”

(Di sabato 24 dicembre 2022) L’allenatore della, Dejan, nel suo video messaggio di auguri, pubblicato sul account Twitter dei blucerchiati, ha speso delle parole sulla difficile situazione di classifica della sua squadra: “Nonma non è impossibile. Non ho fatto promesse quando sono arrivato, l’unica cosa che posso garantirvi è che non”, così il tecnico serbo chiamato a risollevare le sorti della, attualmente 19^ in campionato con soli 6 punti conquistati in 15 giornate. Meglio solo del Verona, ultimo con 5 punti. Alla ripresa, Audero e compagni voleranno a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo in trasferta, match in programma il 4 gennaio alle 12:30. MESSAGE Mister #ha un messaggio speciale per tutti i ...

Samp News 24

1 Lacrede alla salvezza e lotterà fino all'ultimo, parola di Dejan. Nel messaggio di Natale sui canali del club blucerchiato, il tecnico parla dell'obiettivo: 'Non sarà facile, ma non ...Archiviata con una vittoria la quarta e ultima amichevole in Turchia, laè pronta a rientrare in Italia. Nel pomeriggio i blucerchiati concluderanno il ritiro ... Dejane staff hanno ... Sampdoria, difesa a tre confermata: il credo di Stankovic alla prova Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Genova, 24 dic. - (Adnkronos) - "Non sarà facile, ma non è impossibile". Così l'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic in merito alle possibilità di salvezza della sua squadra.