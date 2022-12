Mercato Napoli | un gennaio senza colpi?

Leggi su calcionews24

Tutte le previsioni sul possibile calcioinvernale del, squadra capolista in Serie A e favorita per lo scudetto Un cospicuo vantaggio in classifica -8 punti sul Milan, l'avversario più vicino – e la bontà di tante operazioni difatte durante l'estate che già hanno mostrato tutto il loro valore. Per queste ragioni ildi Luciano Spalletti potrebbe vivere auna sessione piuttosto tranquilla, caratterizzata solo da movimenti minori. I rinnovi di Anguissa e Meret prima del Mondiale hanno chiuso con largo anticipo situazioni aperte. Non ci sono altre situazioni urgenti, a eccezione del difensore Alessandro Zanoli in scadenza a giugno del 2023.