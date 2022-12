Megan Thee Stallion | il rapper Tory Lanez le ha sparato | “Fino a 22 anni di carcere”

Leggi su biccy

(Di sabato 24 dicembre 2022) Nel luglio del 2020se l’è vista bruttissima, quando un uomo le haai piedi. TMZ aveva parlato di un incidente e di ferite dovute alla rottura di un vetro. Per questo motivo l’artista era stata costretta a intervenire e su Instagram aveva confessato che qualcuno le aveva. “Sono stata vittima di alcuni colpi d’arma da fuoco, come conseguenza di un crimine che è stato commesso contro di me e compiuto con l’intento di ferirmi fisicamente. Devo ringraziare i poliziotti mi hanno accompagnata in ospedale dove mi hanno sottoposta a un’operazione per rimuovere i proiettili. Per fortuna gli interventi sono riusciti al meglio”. BREAKING:has officially been found GUILTY on all three counts for sho*ting...