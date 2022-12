Juve | gli auguri di Natale su TikTok con il Siuuum di Ronaldo VIDEO

Corriere dello Sport

...alla base per un giorno Federico Bernardeschi che ha approfittato della visita per salutareex ... "Nelle ultime partite prima della sosta per il Mondiale ho rivisto la vera". Per Federico ...... con i loro aggiornamenti che si fanno sempre più preoccupanti per i tifosi della, non sono l'... Ad affliggere l'ex viola, infatti, è la pubalgia che nondà tregua. Vlahovic, stando alle ultime ... Juve, gli omaggi di Szczesny ai neocampioni del mondo Di Maria e Paredes Cristiano Ronaldo ha scelto il penalista italiano Salvatore Pino per tutelarsi nell'ambito dell'inchiesta sui bilanci, che coinvolgono la ...Ultime ore prima di conoscere il nuovo consiglio d'amministrazione della Juventus. Il prossimo 26 dicembre infatti verranno svelati i nomi dei componenti del nuovo board bianconero, dopo ...