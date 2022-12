Fondazione Telethon | un successo la raccolta fondi a Limatola

(Di sabato 24 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Una chiamata che ha ricevuto la risposta che tutti si aspettavano. Laha ottenuto un risultato molto importante, quasi 4mila euro da donare allaper la ricerca sulle malattie genetiche rare dei bambini. Lo scenario era quello del castello e la postazione praticamente è stata presa d’assalto per dare anche il minimo contributo alla giusta causa che non avrebbe avuto modo di esistere senza la collaborazione di Stefano Sgueglia e del sindaco di, Domenico Parisi, che ha consentito di realizzare questo luogo di. Un contributo importante lo ha dati anche il maestro Nicola Porta che ha regalato all’Anps due quadri che sono stati messi all’asta e che ...

Telethon

Ringrazio in particolare l'ispettore Piera Livieri, Anna Battaglini dellae tutti gli alunni, i docenti e le famiglie dell'istituto comprensivo Don Lorenzo Milani'.chiude l'anno con una raccolta fondi di oltre 56 milioni e 500 mila euro. Questa cifra racchiude l'intera raccolta del 2022, ottenuta grazie a tutti coloro che, da gennaio a ... L'Italia dona per la ricerca Di WANDA CHERUBINI NEMI- L’Rsa Villa delle Querce di Nemi anche quest’anno ha aderito all’iniziativa di Telethon collaborando concretamente con la Fondazione a sostegno della ricerca scientifica con l ...Temibile e pericoloso avversario da quattro decenni, oggi il virus dell’immunodeficienza umana è stato trasformato in alleato nello sviluppo ...