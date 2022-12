“Cosa fare a Natale” Covid | i consigli di Fabrizio Pregliasco per il cenone

(Di sabato 24 dicembre 2022) Ilin Italia circola, ma non sono i dati allarmanti dello scorso anno. Infatti nel periodo 16-22 dicembre i nuovi contagi sono stati 137.599, -21,2% rispetto ai sette giorni precedenti. Il numero dei morti sale invece dell’11% raggiungendo quota 798. Diminuisce il numero di tamponi effettuati (1.019.362 contro 1.093.207, -6,8%). Il tasso di positività si attesta al 13,5% (-2,5% rispetto alla settimana precedente). In sostanza scende il numero dei casi, ma aumenta quello dei decessi. La variante Omicron ha una prevalenza del 100% secondo l’indagine Iss condotta insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler. Avanza anche la sottovariante di Omicron 5 battezzata ‘Cerberus’ corre in Italia e raddoppia la sua quota. “Nell’ambito dei sottolignaggi di BA.5, analogamente a quanto segnalato in altri Paesi, in questa indagine si evidenzia BQ.1.n (la ...

Sky Tg24

leggi anche Scuola, il piano del governo per modificare l'insegnamento della matematica:può cambiare Aiutaci adi più! Vogliamo che i lettori siano al centro del nostro lavoro. Tuttavia ...E mi godo il diritto dei nonni di poter scegliere che. Anche per questo ho chiarito che non sono interessato a incarichi politici o istituzionali, né in Italia né all'estero'. L'ex ... Capodanno 2023, cosa fare a Napoli: gli eventi e i concerti Umberto Uccelli, vice presidente e managing director di Zero Motorcycles EMEA, ci parla della diffusione dei veicoli elettrici nel mondo, delle infrastrutture, del futuro, di MotoE, della nuova DSR/X, ...La nuova leader Giorgia Meloni, la guerra in Ucraina, l'importanza della coesione politica: l'intervista a Mario Draghi, che oggi vuole, soprattutto, fare il nonno ...