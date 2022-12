Castagnetti | ' Il Pd non lasci i cattolici alla destra'

La Repubblica

... facciamo una discussione astratta", risponde. "Se si stravolgesse il contratto iniziale da cui è stato generato il Pd ,mi sentirei più rappresentato. Ho visto un approccio del ...Se salta l'alleanza con i 5stelle loro che fannohanno strategia,hanno anima'. In effetti,...Il caso politico esplode ufficialmente il 19 dicembre e ha come protagonista Pierluigi... Pierluigi Castagnetti: "I Dem non regalino i cattolici alla destra" Caro direttore, nell'ottobre scorso il Partito Democratico ha compiuto 15 anni, guidato da dieci Segreterie. Enrico Letta, parlando a Roma all'incontro Per una vera fase costituente ...Castagnetti si è illuso che il centrismo potesse trovare ancora casa nel Pd, dice a Formiche.net Giuseppe Gargani, storico esponente della Dc a cui ha aderito nel 1956. Deputato per sei legislature e ...