Afghanistan | donne in piazza contro bando dalle università

(Di sabato 24 dicembre 2022) Decine dihanno manifestato oggi a Herat, nell'occidentalel'espulsionedel Paese. "L'istruzione è un nostro diritto", hanno urlato per strada divise in ...

La Stampa

Da quando hanno preso il potere nell'agosto del 2021, i diritti dellesono stati notevolmente ridotti in. Lee le ragazze sono praticamente escluse dalla vita pubblica e ......forte condanna globale e scatenando alcune proteste e pesanti critiche all'interno dell'. Alle proteste hanno partecipato anche gli uomini che sono usciti dalle aule a sostegno delleNon è chiaro, dalla lettera, però se l'ordine si applica alle agenzie delle Nazioni Unite, che hanno una grande presenzanel Paese ...I talebani in Afghanistan hanno ordinato a tutte le ong straniere e nazionali di non lavorare più con le donne, dopo "gravi lamentele" secondo cui non hanno seguito un codice di abbigliamento appropri ...