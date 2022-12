Scruff | cane ecologista che ama raccogliere bottiglie di plastica per strada

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Si chiamaed è un border collie d 13 anni che vive a Nuneaton, nel Warwickshire, in Inghilterra, dove è diventato un vero e proprio idolo nella sua comunità a cui fornisce uno straordinario contributo in termini di ecologia e decoro., durante le sue passeggiate con i suoi umani, David Grant e Yvonne Faulkner-Grant, amavaledilasciate pero nei parchi dei suoi concittadini più incivili, per poi lasciarle cadere quando ne trovava un’altra. Da qui l’idea di David e Yvonne, che, dopo aver scoperto la passione del loro, hanno inziato a portare dei sacchi didurante le passeggiate perlescovate da. “Ci ...

TGCOM

Potrebbe interessarti anche >>> Imparare a riciclare e a pulire l'ambiente: l'esempio delecologistaIl sevizio - realizzato dalla 'Primera Edición' del ' Noticiero Siete ', dalla durata ...Cosa c'è di meglio di salvare il pianeta portando a spasso il proprioYvonne Faulkner - Grant e il marito David lo fanno ogni giorno con il quattrozampee a dare inizio a questa abitudine è stato proprio il Border Collie di 13 anni. Per la sua abitudine di ... Scruff, il cane “ecologista” che raccoglie le bottiglie di plastica Non si tratta di un nuovo cartone per sensibilizzare i bambini sul problema della plastica, né di una speciale trovata pubblicitaria. A Nuneaton, nel Warwickshire inglese, Scruff, un Border Collie di ...Il border collie di 13 anni, è diventato una specie di eroe dei residenti di Nuneaton, nel Warwickshire inglese. In un anno ha «scovato» più di mille bottiglie ...