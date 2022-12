Meteo | si prepara un Natale con 10 gradi sopra la media stagionale

(Di venerdì 23 dicembre 2022) AGI- Weekend dicon condizionistabili sull'Italia, anche se non mancheranno nebbie e nubi basse localmente anche persistenti. Tempo stabile e clima mite anche per la giornata di S.Stefano con le temperature che risulteranno di 10, specie in quota. Gli ultimi aggiornamenti del CentroItaliano mostrano una lieve flessione delle temperature sul finire della prossima settimana, sempre però con generale assenza di precipitazioni. Previsioniper oggi Al Nord Al mattino molte nubi su tutte le regioni ma con tempo asciutto, locali fenomeni sulle Alpi con neve oltre i 2100 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con quota neve in ulteriore rialzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, eccetto ...

AGI - Agenzia Italia

