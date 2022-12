Meloni a Baghdad | «L' Iraq è un Paese amico che crede nella democrazia»

Agenzia ANSA

Oggi Giorgiasi trova aper far visita ai soldati italiani impegnati nel Paese. Questa mattina, la Presidente del Consiglio ha avuto un colloquio con con Mohamed Shia Al - Sudani , ...Nella foto si vedono infatti il primo ministro di, Mohamed Shia Al - Sudani, e l'omologo ... Ed è qui che nasce il 'caso': dietro la, scrive Repubblica, sarebbe apparso uno stendardo dell'... La premier Meloni a Baghdad dai militari italiani Meloni in mimetica, il vero significato del gesto Peraltro ... "La Patria è una madre ed è fiera di voi", ha dichiarato invece il premier davanti al contingente tricolore a Baghdad. In Italia intanto ...Il presidente del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi in Iraq, ha portato i saluti al personale dell'ambasciata d'Italia e ...