Fidanzati italiani uccisi in Inghilterra | l' omicida ha usato un martello | avrebbe problemi psichici

TGCOM

Dovevano tornare in Sicilia insieme per le vacanze - dice un'amica della ragazza - Erano innamoratissimi' I due giovani si eranonel 2019, come si evince da un post della pagina Facebook di ...Leggi anche Giallo in Inghilterra, trovati morti duesiciliani La coppia si trovava in un appartamento di Thornaby - on - Tees, nello Yorkshire. Fermato un ventunenne sospettato di omicidio. Due fidanzati italiani uccisi in Inghilterra: fermato un italiano, ex coinquilino Ad uccidere Nino Calabrò e Francesca Di Dio, i fidanzati siciliani trovati morti in Inghilterra nella loro casa di Thornaby, sulla riva ovest del fiume Tess, nella contea ...Lo ha riferito la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau. L’uomo era stato arrestato l’anno scorso dopo avere attaccato un campo di migranti nel 12° arrondissement di Parigi con una sciabola l’8 dicemb ...