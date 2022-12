Fedriga | “Nonostante le crisi | Fvg è più attrattivo”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 23 dicembre 2022) TRIESTE – Un Fvg più5 anni densi di grandi problemi, dalla pandemia al caro energia. E’ il bilancio di fine mandato della amministrazione regionale, sintetizzato oggi nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno che coincide, appunto, con la conclusione della amministrazione di Massimiliano. In Fvg si voterà il 2 aprile o il 7 maggio. La conferenza è cominciata con un video in cui gli assessori hanno riassunto la propria esperienza di governo soffermandosi sulleinaspettate verificatesi: tempesta Vaia, pandemia, guerra in Ucraina, caro energia, inflazione, incendi. “Pensavo sarebbero stati cinque anni di ordinaria amministrazione, sono stati invece anni di difficilissima amministrazione di emergenza”, ha detto, insistendo sul fatto che la sua ...