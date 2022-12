“Cosa succederà a Maggio” Giorgia Meloni | le previsioni sulla premier arrivano anche da Branko

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 23 dicembre 2022) La fine dell’anno solare si avvicina ed è tempo di oroscopo, di scoprire quali saranno i segni migliori eprevedono per loro le stelle.puntuali ledi, uno dei più noti del settore. L’astrologo si soffermapolitica e sui leader italiani fa alcune rivelazioni. A iniziare da Matteo Renzi, che “può essere frenato solo dalla sua presunzione, ma io sono certo che tornerà in sella”. Meno ottimistico il cielo di Matteo Salvini: “Si è rovinato con le sue mani annunciando la crisi del governo gialloverde nel 2019 e finendo all’opposizione. Aveva un cielo bellissimo, ma non lo ha sfruttato”. Al Pd vapeggio per, la cui previsione è tombale: “Le stelle non salvano nessuno di loro”. L’astrologo si ...