Ciclismo | tanti campioni presenti ai funerali di Davide Rebellin

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Nella giornata odierna, presso il Duomo di Lonigo (Vicenza), si sono svolti idell’ex campione di, travolto e ucciso da un Tir pirata lo scorso 30 novembre a Montebello Vicentino. Sonodelle due ruote che hanno presenziato alla cerimonia, come Claudio Chiappucci, Gilberto Simoni, Alessandro Ballan, Gianni Bugno, Filippo Pozzato, Franco Pellizotti, Marino Basso.anche il ct della Nazionale italiana diDaniele Bennati e il presidente della Feder, Cordiano Dagnoni. Uno degli ex compagni di, Simoni, si è lasciato andare ad un duro sfogo ricordando l’amico scomparso: “Sei stato il miglior compagno e miglior avversario, mi vergogno dello ...

Un coetaneo, un amico, perquasi un fratello". Scrive sulla propria pagina Facebook Andrea ... il, che lascia sull'asfalto ciclisti inermi. E ci tocca vedere ancora una volta titoli ......capitolo dell'ormai lunga stagione di protagonismo territoriale sulla massima ribalta del, ... Presenti a Palazzo Madamasindaci tra cui il primo cittadino pinerolese Luca Salvai. ... Ciclismo: tanti ex campioni per l'ultimo saluto a Rebellin - Ciclismo Si sono svolti nel Duomo di Lonigo (Vicenza) i funerali dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, travolto e ucciso da un Tir pirata lo scorso 30 novembre a Montebello Vicentino (Vicenza). (ANSA)