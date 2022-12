Ascolti Tv analisi 22 dicembre | “La fortuna di Laura” stacca “In vacanza su Marte” Striscia supera Meloni e Vespa Bene “Masterchef”

(Di venerdì 23 dicembre 2022)al top: Tg1 a 4,6 milioni e 24,9%. Tg5 a 3,896 milioni e 20,77%. Su Canale 5 “la Notizia” a 3,896 milioni di spettatori e 19,3%. Su Rai1 “Porta a porta Speciale” 3,481 milioni e 17,5%. Fiction di produzione a lieto fine contro una commedia surrealmente facile e leggera, ieri sera giovedì 22nella griglia tv. Rai1 ha trasmesso il film tv Ladi. Canale 5 ha risposto con il primo passaggio free di Insu, teoricamente perfetto per il periodo. Mentre, sempre in tema cinema, sono andate in onda due pellicole drammatiche, su Italia1 Endless e su Rai3 Lansky. L’informazione e l’approfondimento? Al riposo Dritto e Rovescio, Rete 4 ha trasmesso il documentario Frozen Planet II. Mentre su La7 Corrado Formigli ha montato una ...

Come sono andati glitv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 24 dicembre 2022 Ecco i dati Auditel in merito all'deglitv dei programmi andati in onda ieri pomeriggio: Verissimo, le soap di Canale 5 Beautiful e Terra Amara, Linea Verde Life, la prima puntata della nuova stagione di Linea Bianca ... Auditel, analisi degli ascolti tv di: Verissimo, Linea Bianca | Sabato 24 dicembre 2022 Su Rai1 si ferma a 2,5 milioni e 15% "Purchè finisca bene". La commedia con Boldi e De Sica su Canale 5 arriva distante..Gli ascolti Tv in Europa di prima serata dei principali canali europei, con i risultati di giovedì 22 dicembre 2022. In Spagna la prima posizione è conquistata da Telecinco con Temptation island che o ...