Antonino sbotta contro Oriana | “Ragazzi ma stiamo scherzando davvero? io questa qui la devo denunciare per…”

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Continua il ‘segreto gate’ al Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsiMarzoli ha parlato in più occasioni di Belen Rodriguez e nella puntata di lunedì scorso ha fatto intendere cheSpinalbese le avrebbe confessato qualcosa di molto privato: “Sì lui mi ha parlato sotto le coperte e nel cortiletto, si è levato il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: “Forse non lo capisci bene. Non mi piace quando…” Poi scatta la passione ma la regia censurae Antonella deridono Micol: “Mi fa schifo che non ha lavato i capelli. Sul suo profilo Instagram è tutta modificata e…”...