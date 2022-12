Zelensky in trionfo negli Usa | “Aiutateci | l’Ucraina non si arrenderà mai”

Linkiesta.it

... a suggello di una giornata che - anche scenograficamente - sancisce ildie segnala che sarà molto difficile che la Russia possa vincere la guerra che ha scatenato.Il discorso di Volodymyral Congresso americano è stato un, soprattutto per la sua valenza simbolica: per la prima volta dall'inizio del conflitto, il presidente ucraino ha lasciato il proprio Paese per ... Biden, Zelensky e la battaglia per la libertà globale Democrazie solide, dittatori in sofferenza, populismi in ritirata. La visita del leader ucraino negli Stati Uniti è l'immagine plastica della speranza. Mette in luce la forza delle potenze occidentali ...L’uomo dell’anno per Time, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha per la prima volta parlato in vivo davanti a politici schierati , nientedimeno che al Campidoglio americano. In un viaggio, non ...