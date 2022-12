Voglio la fine della guerra Pronti a trattare Putin lancia i negoziati

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il presidente russo, Vladimir, ha detto di volere ladel conflitto in Ucraina il prima possibile. «Ci impegneremo affinchè tutto questo finisca. E prima è, meglio è, ovviamente», ha detto il capo del Cremlino in una conferenza stampa. Tutti i conflitti armati finiscono con ie prima questo sarà chiaro a Kiev, meglio sarà. È quanto ha dichiarato il presidente russo, Vladimir, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Ria Novosti. «Tutti i conflitti armati, in un modo o nell'altro, si concludono consu un binario diplomatico. E noi non ci siamo mai rifiutati», ha dichiaratodurante un incontro con la stampa, aggiungendo che «prima questa consapevolezza arriva a coloro che si oppongono a noi, meglio è». Vladimir ...

