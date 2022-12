Viabilità Roma Regione Lazio del 22-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 dicembre 2022)DEL 22 DICEMBREORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA; CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA IN ESTERNA RALLENTAMENTI A TRATTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA FORTI RALLENTAMENTI CON CODE ANCHE SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; SI STA IN CODA ANCHE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA DI SANTA COLOMBA VERSO LA CAPITALE; TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA IN ENTRATA; INFINE, DISAGI PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA DOVE SI VIAGGIA A RILENTO TRA POMEZIA E IL GRA IN DIREZIONE ...