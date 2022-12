Ultime Notizie – Inchiesta plusvalenze Juve | procura Figc riapre il caso

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ladellasi attiva nuovamente per l’sulleche coinvolge lantus e altri 9 club. La società bianconera, in particolare, è al centro di un’delladi Torino sui bilanci del club. “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che iltore Federale, esaminati i documenti e gli atti istruttori dell’indagine penale ‘Prisma’ trasmessi dalladella Repubblica presso il Tribunale di Torino, ha proposto, ai sensi dell’art. 63 del Codice di Giustizia Sportiva della, ricorso per revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello a Sezioni Unite n. 89 del 27 maggio 2022, nei confronti delle società FCntus SpA, UC ...

Sky Tg24

LELa procura belga ha deciso di prolungare almeno per 30 giorni la detenzione per l'ex vicepresidente del Parlamento ... Guerra Ucraina Russia, news. Cnn: attesa la visita di Zelensky alla Casa Bianca 90' - PALO DI GOSENS! Corner sul primo palo, arriva il tedesco che di tacco colpisce il legno alla destra del portiere di casa! 89' - ASLLANI! Botta da fuori, Ravaglia alza sulla traversa. Sarà angolo ...88' - Simone Inzaghi manda in campo i baby Curatolo, Carboni, Stankovic e Fontanarosa. Fuori Dzeko, Lukaku, Dimarco e Calhanoglu. 87' - Palla messa in area da sinistra da Dimarco, alla fine la arpiona ...