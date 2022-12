Pestaggio detenuto | revocati i domiciliari a 2 agenti

IL GIORNO

... l'inchiesta ha ricostruito cosa è avvenuto all'interno del carcere il 22 gennaio scorso quando ilvittima del, ripreso dalle telecamere interne dell'istituto di pena, aveva messo ...Si tratta di Salvatore Cammarota, 55 anni,all'Aquila, e di Carlo Nappi, 64 anni, in ... Pensava si trattasse di un. L'omicidio lo mandò su tutte le furie. Il corpo della vittima ... Pestaggio di un detenuto, agenti a processo: la direttrice del carcere in aula Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria ha revocato gli arresti domiciliari per gli assistenti capo della polizia penitenziaria Domenico Cuzzola e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza” e “misurazione” come specificato nella cook ...