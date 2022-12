MUR | Concorso per 37 Ricercatori in Ambito del PNRR

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha indetto unPubblico per selezionare 37 Figure Professionali come Ricercatore nell’del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Personale giudicato idoneo sarà chiamato a svolgere le attività lavorative presso l’Università della Tuscia. Per queste Posizioni é previsto inquadramento con contratto a tempo determinato. Bando diIn attuazione dei d.d. n. 3138/2021 e d.d. n. 3277/2021, l'Università degli Studi della Tuscia ha avviato tre procedure selettive per il reclutamento di un totale di trentasettea tempo determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, con risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (), così ripartiti: ...

