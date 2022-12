Mourinho tentato dal Portogallo | la Roma si tutela con il sostituto

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Sono ore caldissime in casa, a tenere banco è il futuro di José. La squadra è reduce da una prima parte dai due volti e la dirigenza non è pienamente soddisfatta dopo gli sforzi del mercato estivo con l’arrivo di calciatori importanti, su tutti Dybala e Matic. La squadra occupa la settima posizione e la vetta della classsifica è distante addirittura 14 punti. Continua il pressing del, alla ricerca deldi Fernando Santos. La decisione è arrivata dopo il deludente percorso al Mondiale in Qatar, Cristiano Ronaldo e compagni sono stati eliminati ai quarti di finale dalla sorpresa Marocco. Foto di Ettore Ferrari / AnsaIl nome in cima alla lista delè quello di. Secondo le voci provenienti dall’estero è in programma un incontro tra il ...

Sportevai.it

Ne citiamo due: 'Un anno e mezzo dicol doppio incarico rischierebbe di scatenare il panico a livello ambientale, se dovesse accettare vedo solo due ipotesi: molla subito la Roma; doppio ...Paura Un po', ma a spazzare via i dubbi dei tifosi romanisti è lo stesso. Il tecnico ... Inghilterra e Portogallo in passato mi hanno', aveva già detto. In Algarve c'è anche il ribelle ... Roma, Mourinho pressato per fare il ct del Portogallo | Calcio | Top ... Il Portogallo è in pressing per convincere Mourinho a diventare ct del lusitani. La Roma per blindare lo Special One si tuffa su Isco che ha rescisso dal Siviglia ...Mourinho-Portogallo: lo Special One è l'obiettivo numero uno della Federazione come prossimo Commissario Tecnico della Nazionale lusitana.