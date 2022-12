Manovra in Aula | ma il testo torna in commissione per l’emendamento senza copertura

RaiNews

Il testo è approdato inoggi, con il voto di fiducia atteso venerdì Al via nell'della Camera la discussione generale sulla. I tempi per l'approvazione dovrebbero subire uno ...ROMA - Rush finale per la legge di Bilancio in Parlamento . Al via, nell'della Camera, la discussione generale sul provvedimento in attesa della questione di fiducia che il governo porrà in giornata per blindare il passaggio a Montecitorio. I tempi sono strettissimi : ... Manovra giovedì in Aula alla Camera, venerdì il voto di fiducia. Non c'è scudo per i reati tributari La Manovra è finalmente arrivata in Aula alla Camera. Dal Superbonus allo smart working, ecco tutte le ultime novità inserite in legge di Bilancio, ...IN AGGIORNAMENTO - E' iniziata poco dopo le 8 nell'Aula della Camera la discussione generale sulla legge di Bilancio. Ancora da sciogliere il nodo di un ...