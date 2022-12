Gf Vip 7 | crisi notturna per una Vippona che vuole lasciare la Casa | “Sto impazzendo | mi sento un topo in gabbia”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Nonostante sia entrata nelladel Gf Vip 7 solo da pochi giorni, Milena Miconi sembra essere già insofferente alla reclusione. Questa notte, infatti, l’attrice si è svegliata alle 3 di notte e ha avuto una brutta, che l’ha portata a ipotizzare diil gioco a solo due settimane dal suo ingresso. Alzatasi dal letto la gieffina si è diretta in cucina dove si è confidata con Wilma Goich e Antonino Spinalbese, spiegando loro di essere arrivata al suo limite e di volerlapoiché il contesto non le permette di stare bene: Non posso andare avanti così dico davvero. Mi mancano anche i miei figli, non ce la faccio senza vederli. Poi stare chiusa qui dentro in questa situazione. Io non c’entro nulla in questo contesto, non c’entro nulla qui dentro. Ragazzi non riesco, ognuno è ...