Dostoevskij | la non-esecuzione di un pensiero liberale e sovversivo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il 22 dicembre 1849 Fëdorscampò per poco da una condanna a morte. Era destinato alla fucilazione, con l’accusa di aver partecipato ad attività eversive. Membro attivo del circolo socialista di Petrasevkij, era interessato da tempo alle questioni sociali e durante le riunioni si era schierato più volte contro le torture, le punizioni corporali nell’esercito e la censura. Aveva inoltre richiesto l’abolizione della servitù della gleba e maggiori garanzie costituzionali, e per le sue idee liberali era stato condannato.e il circolo socialista di Petrasevkij Vasilij Grigor’evi? Perov, Fëdor Michajlovi?, 1872, olio su tela, Galleria Tret’jakov, Mosca, RussiaIl circolo si configurava come una società segreta, in cui alcuni intellettuali si riunivano per discutere della letteratura messa al bando ...