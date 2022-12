Cristiano Malgioglio | lite sfiorata a Mi casa es tu casa con Leonardo Pieraccioni

Today.it

La prima puntata con Heather Parisi mi aveva lasciato basito, perchéintervistava. Egoriferito, a parlare sopra l'ospite, con pochissimo reale e interessato ascolto. Far propria l'eredità di Raffaella Carrà , che aveva ...Brutta botta per il programma (e l'autostima) di: la seconda puntata del suo show in prima serata su Rai 2 "Mi casa es su casa" è stato visto da ben pochi telespettatori ed è stato distrutto dalla concorrenza interna di casa ... "Se non la smetti ti metto le mani addosso". Pieraccioni rimprovera Malgioglio in diretta, durante l'intervista In molti sui social si lamentano che il nuovo programma di Cristiano Malgioglio, Mi casa es tu casa, in onda su Rai2, è un po’ troppo autoreferenziale. Ma ad accusarlo è stato anche Leonardo Pieraccio ...Il regista Leonardo Pieraccioni ha manifestato una certa insofferenza nei confronti di Cristiano Malgioglio allo show Mi casa es tu casa.