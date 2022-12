Castiello | “Punti nascita a Polla e Sapri devono rimanere aperti”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Il prossimo 31 dicembre idirischiano nuovamente la chiusura per via del tetto dei 400 parti all’anno stabilito dal Decreto Balduzzi. Il requisito minimo di parti in un anno per tenere in vita un puntonon può valere per alcune aree interne del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro che, da anni, vivono già molte criticità logistiche e infrastrutturali”. A dirlo è il Senatore del Movimento 5 stelle Francescoche sulla vicenda ha preparato un ordine del giorno che impegna il Governo a modificare il decreto sul numero dei parti. “L’art. 32 della Costituzione, prevede il diritto ad avere assicurata un’adeguata assistenza sanitaria su tutto il territorio nazionale – continua– compresa ...