Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer | ecco quando ci sarà l’annuncio

Calciomercato.com

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di.it nelle ultime settimane, però, l'... al momento, ci sarebbe ancora una minima distanza tra le sue richieste e l'offerta del, ma filtra ...Commenta per primo Ilsi appresta a blindare Bennacer. L'incontro di ieri ha avvicinato le parti: il club rossonero è pronto ad alzare l'offerta a circa 4 milioni di euro netti all'anno fino a giugno 2027. Come si ... Milan, l'ultima richiesta di Ziyech | Mercato L’Atalanta è in attesa della riapertura del calciomercato, in ballo c’è il primo rinforzo ... Gian Piero Gasperini – Calcionow.it Ovvero le tre del Nord (Milan, Juventus e Inter) e le due del centro ...Le parole di Franco Ordine sul possibile, al momento non innescato, valzer di portieri Il noto giornalista Franco Ordine si è cimentato in un editoriale su MilanNews.it, lasciando intendere che non sa ...