Calcio | Figc | si conclude dopo 20 anni la partnership con Puma

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Firenze, 22 dic. - (Adnkronos) - Sirà nei prossimi giorni latra, la più lunga e vincente collaborazione tecnica nella storia degli Azzurri: 20accompagnati da tanti momenti unici, tra i quali spiccano i trionfi nel Mondiale del 2006 e nel Campionato Europeo del 2021. Per l'occasione, laha voluto salutare oggi il proprio partner tecnico con la Campagna di comunicazione ‘20sul nostro petto': sui principali quotidiani sportivi è stata pubblicata una pagina di ringraziamento con una grafica che mette in risalto le 13 maglie azzurre che hanno scandito questa fortunata. Inoltre, sui canali social della, è stato pubblicato un video che ripercorre il percorso fatto insieme a ...

