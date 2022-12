ilmessaggero.it

...ordini al terzo trimestre 2022 e circa pari alla raccolta ordini nei nove mesi2022 raggiungendo i 3,7 - 3,8 miliardi di raccolta per l'intero 2022'. Le notizie sono 'positive' anche per...E' quanto ha detto Luis de Guindos, vice presidente della Bce, confermando quanto aveva preannunciato la stessa Christine Lagarde, presidente dellacentrale europea, nell'ultima riunione15 ... Banca del Fucino, colpo grosso green: acquisita E-Way leader delle rinnovabili In Italia il valore delle transazioni con la carta aumenta e lo scontrino medio diminuisce, soprattutto al Sud. Per le carte la media è di 47,5 euro, con le app si scende anche a uno scontrino medio d ...Vediamo insieme in cosa consiste la rinegoziazione del mutuo, come fare per richiederla e quali sono i vantaggi.