Trezeguet | 'Del Piero meglio di Zidane Maldini | Camoranesi e contro l'Italia' VIDEO

ilBianconero

...non è un caso che Dibu allontani il pallone dalla disponibilità di Tchouaméni e il francese... ti ricordi - ma non come Gigi Buffon nel 2006 (non ne parò:colpì la traversa). E poi certo,...... allenati da Marcello Lippi, andarono a segno Pirlo, Materazzi, De Rossi,Piero e Grosso, in quest'ordine; l'errore decisivo dei Bleus, che in porta avevano ancora Barthez, fu di David. ... Juve, Trezeguet: 'Del Piero il più forte, abbiamo fatto la storia ... Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La Juventus ritrova una delle sue leggende, David Trezeguet, il quale elogia Alessandro Del Piero: le parole dell'ex attaccante bianconero ...