Solstizio d’inverno mercoledì 21 dicembre 2022 | ora e cosa sappiamo sul giorno più corto dell’anno

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tra poco, ovvero alle 22.47 odierne, saremo ufficialmente in inverno, anche dal punto di vista astronomico (quello meteorologico è iniziato il 1°) e l’arrivo della nuova stagione sarà “inaugurata” dal, ovvero quel momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, il valore massimo di declinazione negativa: più concretamente, ilrappresenta ilpiù. Ildel 21L’importanza delva tuttavia molto al di là della scienza e dell’astronomia, essa si perde nei secoli. Non tutti sanno che la data del ...