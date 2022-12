“Solo lei può prenderlo” Mac Allister pronto per la Juventus?

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Macè stato uno dei migliori giocatori in questo Mondiale e già a gennaio partirà una vera e propria asta nei suoi confronti. Il Mondiale di Qatar 2022 è ormai giunto al termine, con l’Argentina che si è laureata campione del mondo per la terza volta nella propria storia, con la squadra sudamericana che ha potuto mettere in evidenza il grande talento di Alexis Mac, un giocatore del quale ha voluto parlare il procuratore Gabriele La Manna ai microfoni di TvPlay. LaPresseDurante la diretta di TvPlay su Twitch c’è stato modo di poter parlare dei grandi talenti del calcio internazionali, con Alexis Macche secondo il procuratore La Manna sembra inarrivabile per le squadre italiane. “Stiamo parlando senza dubbio di uno dei migliori centrocampisti di questa Coppa del Mondo, con Macche ...

Dire

... il Pd fa a gara chi è più duro e puro Lo scandalo Qatar servea togliere attenzione dai temi ... tra le quali la Lombardia checonosce molto bene Sono così legata alla mia città e alla mia ...La Longhi decide di dirgli di sì maper non farlo insospettire ; ha infatti altri piani in ... che spinge la Bruni a riflettere sued Eugenio ma soprattutto su una decisione da prendere in ... Per Ginevra Lamborghini Antonella vuole Antonino, e il popolo ... Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Due distinte Procure indagano sul suo decesso dopo che lei muore a 80 anni mangiando un piatto di spaghetti: il suo cibo erano solo gli omogeneizzati ...