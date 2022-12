Sci Alpino | Vinatzer pronto per lo slalom di domani | recupera dall’infortunio

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Alexsarà regolarmente in gara nellonotturno di Madonna di Campiglio di. Il 23enne gardenese hato dopo il lieve infortunio al menisco destro occorsogli nel corso della prima manche del secondo gigante dell’Alta Badia.si è sottoposto a intense sessioni di fisioterapia e oggi ha testato il ginocchio sugli sci con esito favorevole. Proseguirà anche in serata e domattina con pratiche fisioterapiche, ma è già certo che il finanziere di Selva di Val Gardena sarà in gara sulla 3-Tre. “Grazie al lavoro dello staff sono nelle condizioni per poter fare la gara – ha detto-, con qualche bendaggio un po’ sostenuto ma sarò al cancelletto”. Insieme asaranno in gara Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, anch’egli rimessosi dopo ...