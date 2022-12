Ricetta medica elettronica | dietrofront del governo | resterà per tutto il 2023

Sky Tg24

La dematerializzazione delle prescrizioni di farmaci è stata introdotta con l'emergenza Covid. Senza la proroga da gennaio sarebbe tornata il tradizionale ...Se già abbiamo storto il naso per una destra allergica al Pos e allo Spid , è apparso grottesco il possibile stop allaelettronica " oggi ufficialmente prorogata ", la cosiddetta ... Ricetta elettronica, arriva proroga per la prescrizione via sms e email I farmacisti accolgono con favore la proroga della misura emergenziale sulla ricetta elettronica inviata online ...La dematerializzazione delle prescrizioni di farmaci è stata introdotta con l'emergenza Covid. Senza la proroga da gennaio sarebbe tornata il tradizionale cartaceo ...