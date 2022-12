Pignaroli | portiere della Lucchese femminile | “Sono incinta e il mio club non mi vuole pagare”

IlNapolista

BOLOGNA "Mi sono sentita come una cosa vecchia da buttare". Lo dice Alice Pignanoli, 33enne nativa di Reggio Emilia, di calcio professionista tesserata con la società della Lucchese in serie C. Già mamma di una bimba di due anni Pignanoli racconta alla 'Dire' la sua esperienza con la società sportiva quando è rimasta incinta. Pignaroli, portiere della Lucchese femminile: "Sono incinta e il mio..." Lo sfogo della calciatrice, già madre di una bimba: "Mi hanno detto che non mi avrebbero più pagata e mi hanno sbattuto fuori"