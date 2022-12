Morire al freddo su una panchina | diritto al tetto e a non averlo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) "Lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande", cantava Lucio Dalla nel 1972. Lenzuola per coprirsi non ne aveva neanche il senza75enne che all'alba di martedì

Altreconomia

... se mai ce ne fosse bisogno, che la presenza del lupo, in passato, in pianura, era cosa nota e normale), mentre in Puglia aper ile per gli stenti della fame furono migliaia di pecore, ...In Europaper un evento climatico estremo vuol dire quasi sempreper un problema di ... Quindi sì, è vero che fa, e che ilporta disagi, ma ilè un problema stagionale ... Morire di freddo a Bolzano. Reportage dall'Alto Adige, tra ... Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...Dal diciannovenne egiziano morto di freddo una settimana fa Bolzano al clochard di 75 anni trovato senza vita all'alba di oggi su una panchina in via San Felice, nel centro di Bologna. L'emergenza fre ...